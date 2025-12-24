Сюрприз или заранее согласованный подарок: советы психолога

Психолог Марина Крапивная поделилась, как правильно дарить подарки на Новый год и стоит ли заранее согласовывать выбор или оставлять сюрприз. По ее словам, оба подхода имеют право на жизнь, но важно учитывать предпочтения человека и собственное удовольствие от подготовки.
«Сюрприз хорош, если вы уверены в предпочтениях человека и подготовка подарка-сюрприза для вас — тихий внутренний праздник. Зато согласование — это суперпрактично. Поможет избежать драмы уровня “ой, это очень мило, но я таким не пользуюсь”», — пояснила эксперт в беседе с KP.RU.
Крапивная предупредила о «подарках для галочки», когда подарок преподносится формально, без настоящей заботы. Такой жест воспринимается как формальность и может обесценить и вас, и отношения.
В обычной жизни, особенно в офисе, маленькие нейтральные подарки вроде коробки конфет считаются частью этикета. Но в семье и среди близких лучше выбирать подарки с душой, чтобы они радовали и укрепляли связь между людьми.
