Дмитриев предложил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен обменяться санкциями

Руководитель РФПИ, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что предлагает главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен «обменяться» санкциями.
Он напомнил, что в отношении него были введены ограничительные меры при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена.
«Если у Госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими. Почему бы не обменяться санкциями», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона установила запрет на въезд в Соединённые Штаты для пяти активистов за «попытки цензурировать американские платформы и спикеров». Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК фон дер Ляйен. Он не исключил, что глава ЕК возглавила американский чёрный список.
Напомним, в администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заявляют, что власти ЕС пытаются ввести цензуру в отношении компаний из США, а также лидеров мнений. По словам Дмитриева, фон дер Ляйен требуется цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.
Ранее Дмитриев заявил, что штраф Х* от ЕК подтверждает слова Трампа о «стирании» Европы.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.