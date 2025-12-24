Ричмонд
Дмитриев предложил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен обменяться санкциями

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что если у Госдепа США недостаток санкций, он может поделиться с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен своими.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель РФПИ, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что предлагает главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен «обменяться» санкциями.

Он напомнил, что в отношении него были введены ограничительные меры при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена.

«Если у Госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими. Почему бы не обменяться санкциями», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона установила запрет на въезд в Соединённые Штаты для пяти активистов за «попытки цензурировать американские платформы и спикеров». Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК фон дер Ляйен. Он не исключил, что глава ЕК возглавила американский чёрный список.

Напомним, в администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заявляют, что власти ЕС пытаются ввести цензуру в отношении компаний из США, а также лидеров мнений. По словам Дмитриева, фон дер Ляйен требуется цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.

Ранее Дмитриев заявил, что штраф Х* от ЕК подтверждает слова Трампа о «стирании» Европы.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

