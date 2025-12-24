Самолет с военным командованием Ливии упал в Турции: погибли пять человек

В тот же день в штате Техас разбился самолет, следующий из Мексики. Борт перевозил ребёнка, нуждающегося в лечении ожогов. Воздушное судно потерпело крушение во время захода на посадку в окрестностях Галвестона. На борту были два члена экипажа и шесть пассажиров. Как сказано в сообщении ВМС Мексики, самолет летел через густой туман.