Самолет с военным командованием Ливии упал в Турции: погибли пять человек

В Турции 23 декабря произошла авиакатастрофа. Из-за технического сбоя упал частный самолет. На борту находился глава генштаба Вооруженных сил Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Кроме того, в самолете были его сопровождающие. Все находившиеся на борту погибли. Эту информацию подтвердил глава Правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба. Об этом говорится в его опубликованном заявлении.
Подчеркивается, что самолет незадолго до падения пропал с экранов радаров. Это произошло сразу после вылета борта из Анкары. От экипажа далее был получен сигнал об экстренной посадке в районе Хаймана.
«Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», — оповестил Абдельхамид Дбейба.
На борту самолета находились также советник главы генштаба ВС Ливии, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства.
Крушение, как стало известно, произошло из-за сбоя электросистемы. У самолета Falcon 50 была неисправна подача электроснабжения. Из-за перебоев экипаж был вынужден запросить экстренную посадку. Связь с бортом прервалась в 20:52 по московскому времени. Позже турецкие полицейские обнаружили обломки самолета.
В тот же день в штате Техас разбился самолет, следующий из Мексики. Борт перевозил ребёнка, нуждающегося в лечении ожогов. Воздушное судно потерпело крушение во время захода на посадку в окрестностях Галвестона. На борту были два члена экипажа и шесть пассажиров. Как сказано в сообщении ВМС Мексики, самолет летел через густой туман.
Днем ранее ЧП случилось в аэропорту Эдинбурга. Самолет при выруливании на взлетно-посадочную полосу задел топливозаправщик. Рейс был отменен. Пассажиры сообщили, что столкновение произошло, как только воздушное судно начало движение к полосе. Ситуация выглядела пугающей, хотя пилот по громкой связи старался всех успокоить, отметили очевидцы. Люди были встревожены. Вскоре всех пассажиров подвергли эвакуации. Никто из них не пострадал. Причины аварии выясняются местными профильными службами.