Российские военные эвакуировали 75-летнюю женщину на строительной тачке

РИА Новости: пожилую беженку из Торского эвакуировали на строительной тачке.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали на строительной тачке 75-летнюю беженку из Торского в ДНР Веру Тимофееву.

Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск «Запад» 15 мая.

«Спросили: “Вы ходите?” Я говорю: “Нет, не хожу, только с палочкой передвигаюсь”, — рассказала РИА Новости женщина.

После этого российские бойцы нашли строительную тачку, подложили подушку, помогли Тимофеевой сесть, укрыли пальто и осторожно повезли по разрушенной улице.

«Обычная тачка, с колесами и ручкой. Но благодаря им я выжила… посадили меня, укрыли. Везли бедные солдатики, мокрые все. Один, не знаю как его зовут, тачку вез. Ее перекинуло, я упала — поднял (солдат — ред.) меня и дальше повез», — сказала Тимофеева.

По словам женщины, бойцы довезли ее до подвала, где находились другие жители и российские военные, которые обеспечили укрытие и дали питание.