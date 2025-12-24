Российские военные эвакуировали 75-летнюю женщину на строительной тачке

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали на строительной тачке 75-летнюю беженку из Торского в ДНР Веру Тимофееву.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск «Запад» 15 мая.
«Спросили: “Вы ходите?” Я говорю: “Нет, не хожу, только с палочкой передвигаюсь”, — рассказала РИА Новости женщина.
После этого российские бойцы нашли строительную тачку, подложили подушку, помогли Тимофеевой сесть, укрыли пальто и осторожно повезли по разрушенной улице.
«Обычная тачка, с колесами и ручкой. Но благодаря им я выжила… посадили меня, укрыли. Везли бедные солдатики, мокрые все. Один, не знаю как его зовут, тачку вез. Ее перекинуло, я упала — поднял (солдат — ред.) меня и дальше повез», — сказала Тимофеева.
По словам женщины, бойцы довезли ее до подвала, где находились другие жители и российские военные, которые обеспечили укрытие и дали питание.