Тюменцев ждет резкое похолодание

К ночи температура воздуха опустится ниже −30 градусов.
На территории Тюменской области днем 24 декабря температура воздуха будет доходить до −12 градусов, а уже к ночи упадет ниже −30 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 24 декабря прогнозируется температура воздуха до −7, −12 градусов. В течение дня понижение температуры. Ночью ожидается −29, −34 градуса», — сообщается на сайте управления.
В северных районах ночью мороз усилится до −39 градусов. Днем также прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Занятия в школах пройдут в обычном режиме — актировка для учеников 1-й смены не объявлена.