Уитэкер назвал ключевые документы на переговорах по украинскому конфликту

Стороны переговоров по урегулированию украинского конфликта в настоящее время работают над четырьмя итоговыми документами. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.

— На столе переговоров сейчас мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира, — пояснил дипломат.

По его словам, все эти материалы обсуждаются в реальном времени. Уитэкер добавил, что американская сторона в настоящее время довольно хорошо понимает, чего хочет Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что после переговоров из плана США по мирному урегулированию военного конфликта России и Украины были убраны некоторые «деструктивные» предложения. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на Владимира Зеленского в попытках подтолкнуть его к уступкам в процессе мирного урегулирования.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
