Уитэкер назвал ключевые документы на переговорах по украинскому конфликту

Стороны переговоров по урегулированию украинского конфликта в настоящее время работают над четырьмя итоговыми документами. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.
— На столе переговоров сейчас мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира, — пояснил дипломат.
По его словам, все эти материалы обсуждаются в реальном времени. Уитэкер добавил, что американская сторона в настоящее время довольно хорошо понимает, чего хочет Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что после переговоров из плана США по мирному урегулированию военного конфликта России и Украины были убраны некоторые «деструктивные» предложения. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на Владимира Зеленского в попытках подтолкнуть его к уступкам в процессе мирного урегулирования.