В Москве появилась возможность сделать ЭКО со спермой Павла Дурова

Женщины могут бесплатно сделать ЭКО со спермой Дурова.
В московской клинике репродуктивной медицины «АльтраВита» сообщили, что женщины могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием спермы основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Процедуру оплачивать не нужно, она бесплатная.
«Знаете, да, сперма действительно Павла Дурова», -сказала сотрудница клиники, отвечая на вопрос о подлинности биоматериала, подтвердила, что речь идет именно о сперме Дурова. Ее слова передает РИА Новости. Отмечается, что финансирование программы осуществляется за счет личных средств основателя мессенджера.
Ситуация, сложившаяся в 2024 году вокруг Павла Дурова, привлекла значительное внимание общественности. Поводом для обсуждений стало сообщение Дианы Бако, которую СМИ называют его предполагаемой возлюбленной, о том, что она ожидает ребенка. Это заявление быстро превратилось в информационную сенсацию. Вскоре после этого о себе заявила другая женщина — Ирина Болгар, утверждающая, что состоит с Дуровым в особых отношениях и является матерью троих его детей. Сам предприниматель ранее заявлял, что у него более 100 биологических детей.