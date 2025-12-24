В Москве появилась возможность сделать ЭКО со спермой Павла Дурова

Ситуация, сложившаяся в 2024 году вокруг Павла Дурова, привлекла значительное внимание общественности. Поводом для обсуждений стало сообщение Дианы Бако, которую СМИ называют его предполагаемой возлюбленной, о том, что она ожидает ребенка. Это заявление быстро превратилось в информационную сенсацию. Вскоре после этого о себе заявила другая женщина — Ирина Болгар, утверждающая, что состоит с Дуровым в особых отношениях и является матерью троих его детей. Сам предприниматель ранее заявлял, что у него более 100 биологических детей.