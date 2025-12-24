Ричмонд
Блогер Ковальчук подала в суд на Елену Малышеву из-за бренда «Сбрось лишнее»

Блогер Алёна Ковальчук, специализирующаяся на семинарах для снижения веса, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать товарный знак «Сбрось лишнее», который принадлежит телеведущей и врачу Елене Малышевой. Как пишет РИА «Новости», исковое заявление поступило в суд 17 декабря.

Источник: Life.ru

Согласно данным Роспатента, Елена Малышева зарегистрировала данный бренд ещё в 2013 году для широкого перечня товаров и услуг. Правовая охрана знака действует до 2031 года. Под этим названием Малышева реализует популярный телевизионный и интернет-проект «Сбрось лишнее — выиграй миллион», в рамках которого участники соревнуются в снижении веса.

На своём официальном сайте Алёна Ковальчук позиционирует себя как автора «легендарного интенсива» с аналогичным названием «Сбрось лишнее».

Ранее Life.ru сообщал, что у российской певицы Надежды Бабкиной больше не осталось никаких товарных знаков в России. Она потеряла эксклюзивные права на использование своего имени в бизнесе из-за истечения срока юридической защиты.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.