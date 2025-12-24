Блогер Ковальчук подала в суд на Елену Малышеву из-за бренда «Сбрось лишнее»

Согласно данным Роспатента, Елена Малышева зарегистрировала данный бренд ещё в 2013 году для широкого перечня товаров и услуг. Правовая охрана знака действует до 2031 года. Под этим названием Малышева реализует популярный телевизионный и интернет-проект «Сбрось лишнее — выиграй миллион», в рамках которого участники соревнуются в снижении веса.