Вспышку от взрыва самолёта с главой генштаба Ливии под Анкарой сняли на видео

Под Анкарой произошел взрыв самолета, на его борту находился начальник Генштаба Ливии.

Источник: Комсомольская правда

В сети появилось видео с моментом взрыва вблизи аэропорта под Анкарой, рядом с которым находился самолет с ливийским начальником Генштаба генералом Аль-Хаддадом.

На кадрах заметно, как над зданием пронеслась яркая вспышка — она появилась моментально, и так же быстро исчезла из виду.

Вспышку от взрыва самолёта с главой генштаба Ливии под Анкарой сняли на видео. Фото: скрин из видео.

Напомним, частный самолет Dassault Falcon 50, на борту которого находился ливийский начальник Генштаба и еще четыре человека, потерпел крушение в Турции. Вылетев из Анкары в Триполи, экипаж сообщил о необходимости срочной посадки, после чего самолет исчез с радаров.

При этом, по данным NTV, предварительной причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность. Кроме этого, телеканал Al Hadath сообщил, что у лайнера Falcon 50 была неисправна система электроснабжения.