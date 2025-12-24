В сети появилось видео с моментом взрыва вблизи аэропорта под Анкарой, рядом с которым находился самолет с ливийским начальником Генштаба генералом Аль-Хаддадом.
На кадрах заметно, как над зданием пронеслась яркая вспышка — она появилась моментально, и так же быстро исчезла из виду.
Вспышку от взрыва самолёта с главой генштаба Ливии под Анкарой сняли на видео. Фото: скрин из видео.
Напомним, частный самолет Dassault Falcon 50, на борту которого находился ливийский начальник Генштаба и еще четыре человека, потерпел крушение в Турции. Вылетев из Анкары в Триполи, экипаж сообщил о необходимости срочной посадки, после чего самолет исчез с радаров.
При этом, по данным NTV, предварительной причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность. Кроме этого, телеканал Al Hadath сообщил, что у лайнера Falcon 50 была неисправна система электроснабжения.