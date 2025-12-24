Вспышку от взрыва самолёта с главой генштаба Ливии под Анкарой сняли на видео

Напомним, частный самолет Dassault Falcon 50, на борту которого находился ливийский начальник Генштаба и еще четыре человека, потерпел крушение в Турции. Вылетев из Анкары в Триполи, экипаж сообщил о необходимости срочной посадки, после чего самолет исчез с радаров.