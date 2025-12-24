Врач назвала продукты, которые должны быть на столе в новогоднюю ночь

«Очень хорошо, если ровно половину объема займут овощи и фрукты. Это будет не только полезно, но вкусно и красиво. Как свежие овощи, так и различные блюда из овощей, в том числе винегреты, заправленные растительным маслом, составят здоровую и полезную конкуренцию традиционным новогодним салатам и обогатят рацион витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения и липидного обмена», — рассказала Стародубова.