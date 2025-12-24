Врач назвала продукты, которые должны быть на столе в новогоднюю ночь

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Свежие овощи и фрукты, а также овощные салаты и винегреты, заправленные растительным маслом, должны быть на столе в новогоднюю ночь, они станут здоровой альтернативой традиционным калорийным салатам, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, в настоящее время все большее распространение получает благоприятная тенденция готовить более легкие блюда для новогоднего стола.
«Очень хорошо, если ровно половину объема займут овощи и фрукты. Это будет не только полезно, но вкусно и красиво. Как свежие овощи, так и различные блюда из овощей, в том числе винегреты, заправленные растительным маслом, составят здоровую и полезную конкуренцию традиционным новогодним салатам и обогатят рацион витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения и липидного обмена», — рассказала Стародубова.
Диетолог подчеркнула, что традиционные новогодние салаты, такие, например, как оливье, мимоза и сельдь под шубой, относятся к высококалорийным блюдам, и к тому же отличаются высоким содержанием жиров и соли.
«Даже однократное переедание вредно, а если еще учесть высокое содержание соли, жиров и сахара в праздничных блюдах, то все это может привести к весьма неблагоприятным последствиям для здоровья и обострению хронических заболеваний», — добавила собеседница агентства.