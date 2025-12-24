Россиянам пообещали морозы до −50

На севере Красноярского края, включая Таймыр, прогнозируются морозы минус 35 — минус 39 градусов, в Эвенкии — до минус 51, в Туруханском районе — от минус 33 до минус 43. В юго-западной части Сибири, в Томской и Омской областях, температура будет на 8−15 градусов ниже нормы и местами составит от минус 30 до минус 37 градусов. В Иркутской области 24−25 декабря ожидаются морозы до минус 45 — минус 46 градусов. На Сахалине, по словам синоптика, при в целом мягкой для зимы погоде температура будет на 5−7 градусов ниже средних многолетних значений и достигнет минус 25 — минус 26 градусов.