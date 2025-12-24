Россиянам пообещали морозы до −50

В нескольких регионах России наступят сильные морозы.
В ближайшие дни в нескольких регионах России ожидается усиление морозов — столбики термометров местами опустятся до минус 55 градусов, а температура будет на 10−20 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, аномально холодная погода установится в Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах, на севере и юго-западе Сибири, а также на Дальнем Востоке и Сахалине. Наиболее сильные морозы прогнозируются в Якутии.
«Особенно выделяется Дальний Восток, в первую очередь Якутия. В ближайшие два дня на западе региона температура будет опускаться до минус 55 градусов. Серьезные холода ожидаются и в Хабаровском крае — в течение всей недели там прогнозируется минус 41 — минус 46 градусов. Сопоставимые значения ожидаются в Забайкальском крае — минус 40 — минус 44, в Бурятии — минус 40 — минус 42. Очень низкие температуры будут наблюдаться в Амурской области — до минус 38 — минус 44, в Магаданской области — до минус 46 — минус 48», — заявил Вильфанд. Его слова приводит «Интерфакс».
В Северо-Западном федеральном округе 24 и 25 декабря в Архангельской области и Ненецком автономном округе температура воздуха окажется на 9−13 градусов ниже обычных значений и местами достигнет минус 32 — минус 37 градусов. На северо-востоке Коми к началу следующей недели ожидаются морозы до минус 40 — минус 43 градусов.
В Уральском федеральном округе, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, до конца текущей и в начале следующей недели прогнозируются температуры от минус 36 до минус 40 градусов, что на 10−15 градусов ниже климатической нормы. Существенное понижение температуры ожидается и в южной части округа: в Свердловской области — от минус 32 до минус 39, в Челябинской области — от минус 25 до минус 32, в Курганской — от минус 26 до минус 34, на юге Тюменской области — от минус 29 до минус 37 градусов.
На севере Красноярского края, включая Таймыр, прогнозируются морозы минус 35 — минус 39 градусов, в Эвенкии — до минус 51, в Туруханском районе — от минус 33 до минус 43. В юго-западной части Сибири, в Томской и Омской областях, температура будет на 8−15 градусов ниже нормы и местами составит от минус 30 до минус 37 градусов. В Иркутской области 24−25 декабря ожидаются морозы до минус 45 — минус 46 градусов. На Сахалине, по словам синоптика, при в целом мягкой для зимы погоде температура будет на 5−7 градусов ниже средних многолетних значений и достигнет минус 25 — минус 26 градусов.