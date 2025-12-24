В ХМАО снова актировки: где школьники останутся дома из-за морозов

На территории ХМАО для учеников первой смены 24 декабря объявлена актировка. В некоторых городах и поселениях занятия отменены с 1-й по 11-й классы, а температура воздуха местами опустилась ниже −42 градусов. Информация размещена на портале «Госуслуг».