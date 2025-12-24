В ХМАО снова актировки: где школьники останутся дома из-за морозов

В 11 послекниях ХМАО утром 24 декабря полностью отменены занятия.
На территории ХМАО для учеников первой смены 24 декабря объявлена актировка. В некоторых городах и поселениях занятия отменены с 1-й по 11-й классы, а температура воздуха местами опустилась ниже −42 градусов. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены 24 декабря отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от −30,2 до −42,3 градуса, ветер 0−3 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Полностью отменены занятия для учеников следующих поселков: Хулимсунт, Няксимволь, Игрим, Светлый, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Чемаши, Перегребное, Сосьва, Кимкьясуй, Приполярный. С 1-й по 8-й классы дома останутся школьники Нягани, Урая, Таежного, Советского, Югорска, Березово и следующих населенных пунктов: Половинка, Ушья, Мулымья, Чантырья, Агириш, Коммунистический, Унъюган, Зеленоборск, Алябьевский, Малиновский, Пионерский, Сергино, Андра, Октябрьское, Приобье, Малый Атлым, Большие Леуши, Большой Атлым, Теги, Ванзетур, Шайтанка, Ванзеват, Полноват, Ломбовож, Щекурья, Саранпауль.