В Бразилии подтвердили настрой на мирные переговоры по Украине: там изначально были против изоляции РФ

Бразилия всегда поддерживала переговоры по Украине и никогда не стремилась к изоляции России. Об этом заявил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос для ТАСС.
«С самого начала конфликта наша позиция остается неизменной. Прежде всего, полная поддержка урегулирования конфликта путем переговоров, дипломатическим путем, с учетом озабоченностей всех сторон в сфере безопасности и при условии, что решение будет устойчивым», — сказал посол.
Он подчеркнул, что бразильская позиция последовательно заключалась в неприятии односторонних санкций и дипломатической изоляции РФ. Эти меры, по мнению Бразилии, не приближают, а отдаляют достижение договоренностей по урегулированию конфликта.
Кроме того, дос Сантос ранее акцентировал, что российское топливо позволяет поддерживать низкие цены в Бразилии.