В Бразилии подтвердили настрой на мирные переговоры по Украине: там изначально были против изоляции РФ

«С самого начала конфликта наша позиция остается неизменной. Прежде всего, полная поддержка урегулирования конфликта путем переговоров, дипломатическим путем, с учетом озабоченностей всех сторон в сфере безопасности и при условии, что решение будет устойчивым», — сказал посол.