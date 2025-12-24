30 видеокамер установили на набережной Спортивной гавани Владивостока

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке установили и подключили 30 камер видеонаблюдения и систему звукового оповещения, которые уже работают на прогулочных зонах, спусках к воде и площадках отдыха. Об этом сообщила пресс-служба администрации краевого центра.
Как утверждает мэрия, новое оборудование призвано повысить безопасность посетителей одного из самых популярных общественных пространств города и снизить там риск вандализма, а также обеспечить фиксацию действий правонарушителей для последующего разбирательства соответствующих структур.
Камеры интегрированы в общегородскую систему наблюдения и передают картинку на пульты дежурных служб, что позволяет оперативно реагировать на конфликты, попытки повреждения городского имущества и иные происшествия. Власти подчёркивают, что такой формат контроля дополняет уже действующие каналы связи с жителями, включая интернет‑приёмную и сервис «Решаем вместе», куда горожане могут направлять сообщения о неубранном мусоре, поломанных опорах освещения или повреждённых элементах благоустройства.
Администрация Владивостока отмечает, что установка камер на набережной Спортивной гавани стала частью поэтапного расширения системы видеонаблюдения за городскими общественными пространствами. По информации мэрии, сейчас монтаж и настройка аналогичного оборудования продолжаются в парке Снеговая Падь, а в дальнейшем сеть видеонаблюдения планируют развивать и в других парках и зонах отдыха, сочетая её с программами благоустройства и контролем за содержанием территорий.