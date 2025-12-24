30 видеокамер установили на набережной Спортивной гавани Владивостока

Администрация Владивостока отмечает, что установка камер на набережной Спортивной гавани стала частью поэтапного расширения системы видеонаблюдения за городскими общественными пространствами. По информации мэрии, сейчас монтаж и настройка аналогичного оборудования продолжаются в парке Снеговая Падь, а в дальнейшем сеть видеонаблюдения планируют развивать и в других парках и зонах отдыха, сочетая её с программами благоустройства и контролем за содержанием территорий.