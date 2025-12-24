Пропавшую в горах семью Усольцевых могли погубить резкие погодные изменения

Критическое ухудшение погоды могло стать причиной исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в турпоходе в Красноярском крае в конце сентября. Об этом заявил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
По его словам, в день, когда семья ушла в поход в сторону Кутурчинского белогорья, резко похолодало и пошел снег.
— И через три дня мы получили заявку, и все 11 суток нашей круглосуточной работы там шел снег, — рассказал Сергеев.
Он пояснил, что поиски были сосредоточены в районе горного массива, так как косвенные данные указывали, что люди попали в беду именно из-за внезапного изменения условий. Активные масштабные поиски, названные самыми сложными в истории региона, были завершены 12 октября, сейчас работают профессионалы по точечным задачам, передает РИА Новости.
12 декабря стало известно, что последними людьми, которые видели Усольцевых, была семья Корчагиных. Они рассказали, что исчезнувшие пошли не в сторону горы Буратинка, а совершенно в другом направлении.
27 ноября SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн рассказала, что за несколько дней до пропажи она стала подавленной и уставшей, а за сутки до исчезновения отключила мобильный телефон и перестала выходить в Сеть, что было для нее нехарактерно.