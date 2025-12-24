Юрист Хаминский сказал, как будут выселять Долину из квартиры в Хамовниках

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, как будет проходить процесс выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.
Верховный суд 16 декабря признал право собственности на квартиру Долиной за Полиной Лурье. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит иск о выселении артистки.
«Я не вижу шансов у Долиной выиграть суд. Поэтому, когда решение вступит в законную силу, заинтересованное лицо — сторона по делу (Лурье) — передаст исполнительный лист приставам. Приставы возбудят исполнительное производство, предложат должнику в добровольном порядке исполнить судебный акт, дадут на это несколько дней. В случае отказа исполнение решения суда будет происходить принудительно: вскроют дверь и выселят», — сказал Хаминский.
При этом юрист выразил уверенность, что Долина не станет препятствовать исполнению решения суда.
«В противном случае имиджевые издержки будут очень высоки. Ведь принудительное выселение покажут на всю страну», — подытожил Хаминский.
