Юрист Хаминский сказал, как будут выселять Долину из квартиры в Хамовниках

«Я не вижу шансов у Долиной выиграть суд. Поэтому, когда решение вступит в законную силу, заинтересованное лицо — сторона по делу (Лурье) — передаст исполнительный лист приставам. Приставы возбудят исполнительное производство, предложат должнику в добровольном порядке исполнить судебный акт, дадут на это несколько дней. В случае отказа исполнение решения суда будет происходить принудительно: вскроют дверь и выселят», — сказал Хаминский.