В Омске голкипер «Авангарда» рассказал о необычных методах тренера Буше

Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков поделился впечатлениями о работе с главным тренером команды Ги Буше. По словам Серебрякова, подход Буше к хоккею кардинально отличается от того, что они привыкли видеть у предыдущих наставников.
«У него своё видение хоккея и тактики. Он ломает стереотипы, которые нам прививают детские тренеры. Едешь направо, а он говорит тебе, что нужно поехать налево, хотя ты всю жизнь только вправо двигался. И он начинает объяснять, почему. Ты его слушаешь — а он как ребёнку тебе это разжёвывает. Иной раз сидишь и думаешь: это настолько просто, элементарно. И оно срабатывает», — признался голкипер.
Серебряков отметил, что привыкнуть к новым методам тренера во взрослом возрасте получается не просто, но сейчас команда уже начинает адаптироваться. Также он подчеркнул важность психологической составляющей работы Буше, который, благодаря двум высшим психологическим образованиям, умеет найти правильный подход к каждому игроку.
«Мы постоянно живём с какой-то мотивацией: спичи, смешные истории. Он чувствует, когда нужно нас рассмешить, а где нужно быть серьёзным; где надо на нас даже поорать, а где — наоборот, отпустить ситуацию», — рассказал Серебряков.
