В Омске голкипер «Авангарда» рассказал о необычных методах тренера Буше

«У него своё видение хоккея и тактики. Он ломает стереотипы, которые нам прививают детские тренеры. Едешь направо, а он говорит тебе, что нужно поехать налево, хотя ты всю жизнь только вправо двигался. И он начинает объяснять, почему. Ты его слушаешь — а он как ребёнку тебе это разжёвывает. Иной раз сидишь и думаешь: это настолько просто, элементарно. И оно срабатывает», — признался голкипер.