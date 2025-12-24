Ричмонд
Какие запрещенные товары тюменцы чаще всего пытаются отправить в посылках

В топе запрещенных отправлений у тюменцев пиротехника.

Жители Тюменской области перед новогодними праздниками стали больше отправлять посылок, однако не все товары можно передать таким способом. В пресс-службе «Почты России» сообщили, чаще всего тюменцы пытаются отправить пиротехнику, которая входит в список запрещенных отправлений.

«Кратно участились случаи, когда тюменцы пытались отправить по почте запрещенные к пересылке товары. Неоднократно предпринимали попытки отправить по почте пиротехнические изделия. Как правило это фейерверки и бенгальские огни», — поделились статистикой в пресс-службе, отмечая наплыв отправлений с середины ноября.

В топ запрещенных посылок у тюменцев также вошли деньги. Их пытались отправить по почте, упаковывая в пластиковые конверты или картонные коробки. Рейтинг запрещенных к пересылке товаров в регионе замыкает алкоголь.