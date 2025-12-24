Какие запрещенные товары тюменцы чаще всего пытаются отправить в посылках

Жители Тюменской области перед новогодними праздниками стали больше отправлять посылок, однако не все товары можно передать таким способом. В пресс-службе «Почты России» сообщили, чаще всего тюменцы пытаются отправить пиротехнику, которая входит в список запрещенных отправлений.