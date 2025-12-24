Омичам грозят штрафы за запуск фейерверков в неустановленных местах

Так, новогодняя ночь ограничивает действие так называемого закона о тишине. Решение о том, со скольки и до скольки действует «тихий час» каждый регион устанавливает самостоятельно. В КоАП Омской области это время с 22:00 до 8:00 и с 13:00 до 14:00. В обычные дни шуметь в эти часы нельзя, за нарушение грозит штраф. Однако новогодняя ночь, а равно другие новогодние праздники являются исключением из этого правила.