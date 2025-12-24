Ричмонд
Трамп ответит на звонки детей о полёте Санта-Клауса в Рождество

Трамп побеседует с детьми о полёте Санта-Клауса накануне Рождества.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом анонсировал, что 24 декабря президент Дональд Трамп будет отвечать на звонки маленьких американцев, следящих за «полетом» Санта-Клауса накануне Рождества.

«В 16.30 по восточному американскому времени президент принимает участие в телефонных звонках Санта-Клаусу в рамках программы NORAD», — следует из сообщения Белого дома.

Общение с детьми пройдет из флоридского поместья президента. На следующий день, в праздник Рождества, никаких публичных активностей главы Белого дома не предусмотрено.

Проект «NORAD следит за Сантой» стартовал в 1955 году, после публикации рекламы колорадского универмага с номером телефона Санта-Клауса для детей.

Как ранее уточнил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, Кремль поздравит Трампа по случаю наступления Нового года и Рождества.

