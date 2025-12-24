Врач успокоил россиян по поводу клещей на праздничных елках

«Это обычные вредители хвои, они выглядят, как мелкие движущиеся точки, имеют другой ротовой аппарат и биологию и не присасываются к коже человека», — рассказал Кузьменко в интервью радио Sputnik. По его словам, Кровососущие иксодовые клещи, представляющие опасность для человека, обитают в травяном покрове и лесной подстилке, зимуют в верхних слоях почвы и не живут на хвое или ветвях деревьев. В связи с этим занести таких клещей в квартиру вместе с новогодней елью практически нереально.