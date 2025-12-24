Врач успокоил россиян по поводу клещей на праздничных елках

Хвойные клещи не представляют существенной угрозы для здоровья человека.
Хвойные клещи не являются переносчиками возбудителей заболеваний человека и не представляют существенной угрозы для здоровья. В наихудшем случае их укусы могут привести к бытовому дискомфорту или спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом рассказал терапевт Филипп Кузьменко.
«Это обычные вредители хвои, они выглядят, как мелкие движущиеся точки, имеют другой ротовой аппарат и биологию и не присасываются к коже человека», — рассказал Кузьменко в интервью радио Sputnik. По его словам, Кровососущие иксодовые клещи, представляющие опасность для человека, обитают в травяном покрове и лесной подстилке, зимуют в верхних слоях почвы и не живут на хвое или ветвях деревьев. В связи с этим занести таких клещей в квартиру вместе с новогодней елью практически нереально.
При корректно проведенной химической обработке риск появления насекомых крайне невелик, заявил технолог Алексей Меньшиков. В качестве дополнительной меры безопасности он посоветовал предварительно встряхнуть елку на улице, прежде чем заносить ее в помещение. После этого дерево следует поместить в ванну с водой температурой не выше 30 градусов и тщательно промыть, начиная от ствола и заканчивая кроной, передает телеканал 360.