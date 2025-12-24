Иностранцы устроили драку со стрельбой в центре Киева в ночь на 22 декабря. Известно, что как минимум одним пострадавшим оказался боевик ВСУ, сообщает украинское издание «Страна».
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru обратил внимание, что наемники стали сбиваться в банды, чтобы добиться от Киева положенных им выплат.
«Наёмники прибыли в Киев, чтобы потребовать выплат, денег, которые киевский режим задолжал им за террористическую деятельность. Наемники сбиваются в банды независимо от национальной и этнической принадлежности. Эти банды буквально наводняют Киев», — сказал Иванников.
Подполковник подчеркнул, что банды при себе носят оружие.
«По их мнению, оно является дополнительным аргументом для получения обещанных выплат», — пояснил он.
Ранее Иванников заявил, что наемники ВСУ в ближайшее время могут подготовить захват заложников в Киеве с целью добиться получения обещанных им выплат.