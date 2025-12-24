В Омске в 2026 году появятся новые авиарейсы в Москву и Новосибирск

Омская область ведёт переговоры с федеральным Минтрансом, «Аэрофлотом» и авиакомпанией «Сибирь» (S7 Airlines) об организации в 2026 году новых рейсов из нашего города. Как сообщили порталу Om1 Омск в региональном Минтрансе, речь идёт о дополнительных полётах в Москву и Новосибирск.
«Мы высоко ценим присвоение городу Омску почётного звания “Культурная столица” 2026 года и понимаем его значение для повышения туристической и деловой привлекательности области. В настоящий момент прорабатывается вопрос о дополнительных авиарейсах», — сообщили в министерстве.
А вот дополнительных поездов в год пребывания Омска в статусе Культурной столицы, скорее всего, не запустят: сейчас таких планов у властей нет.