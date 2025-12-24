В Омске в 2026 году появятся новые авиарейсы в Москву и Новосибирск

Омская область ведёт переговоры с федеральным Минтрансом, «Аэрофлотом» и авиакомпанией «Сибирь» (S7 Airlines) об организации в 2026 году новых рейсов из нашего города. Как сообщили порталу Om1 Омск в региональном Минтрансе, речь идёт о дополнительных полётах в Москву и Новосибирск.