Стало известно, как будут работать поликлиники НСО на праздники

Источник: Freepik

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года поликлиники и поликлинические отделения Новосибирской области будут работать с 09:00 до 15:00. Такое решение было принято региональным министерством здравоохранения.

Скорая помощь и стационары будут работать круглосуточно, как и в обычные дни. В случае необходимости неотложной медицинской помощи можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи.

Также в поликлиниках области будет доступна диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, но также по предварительной записи. Записаться на приём или вызвать врача на дом можно через Госуслуги, региональный портал reg.nso.ru или по телефону Единой регистратуры области (номер 122).

В случае острой зубной боли можно обратиться в стоматологическую поликлинику — их график работы будет опубликован на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

Отметим, что россияне в 2026 году получат двенадцать дней отдыха на Новый год. Каникулы начнутся 31 декабря (среда) и продлятся до 11 января. Этот длительный период отдыха объясняется тем, что 3 и 4 января выпадают на выходные, и их перенесли на 9 и 31 декабря соответственно.