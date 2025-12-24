Стало известно, как будут работать поликлиники НСО на праздники

Отметим, что россияне в 2026 году получат двенадцать дней отдыха на Новый год. Каникулы начнутся 31 декабря (среда) и продлятся до 11 января. Этот длительный период отдыха объясняется тем, что 3 и 4 января выпадают на выходные, и их перенесли на 9 и 31 декабря соответственно.