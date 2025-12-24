Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2026 год изменит рынок труда в Хабаровском крае

Как обновлённый классификатор профессий изменит рынок труда на Дальнем Востоке.

Источник: РИА "Новости"

С 1 января 2026 года в России начнёт действовать новый общероссийский классификатор профессий. Это значит, что уже через год на рынке труда Хабаровского края официально появятся специальности, которых раньше не было в официальных документах, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Росстандарта.

Документ разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и призван отразить реальные изменения в экономике за последние десятилетия. Ведь действующий классификатор, принятый ещё в 1994 году, давно не соответствует современным реалиям — последние правки в него вносили 12 лет назад.

В новом перечне — тысячи актуальных специальностей, многие из которых уже востребованы в регионе, но пока не имеют официального статуса. Теперь они получат законное место в кадровой документации. Среди них:

SMM‑менеджер и копирайтер — специалисты по цифровому контенту;

инженер по 3D‑печати — востребованный в промышленном производстве;

специалист по искусственному интеллекту — ключевая фигура в IT‑секторе;

спа‑менеджер и коуч — представители сферы услуг;

ландшафтный дизайнер и лейаут‑артист — профессионалы креативных индустрий.

Всего классификатор включает:

5 597 профессий рабочих;

4 338 должностей служащих.

Новый документ — не просто список названий. Он станет основой для:

точного статистического учёта кадров в регионе;

планирования программ переподготовки и обучения;

корректного начисления пенсий и льгот (особенно для работников вредных производств);

регулирования трудовых отношений между работодателями и сотрудниками;

привлечения специалистов из других регионов (теперь профессии будут однозначно идентифицироваться по всей стране).

«Действующему перечню профессий около 30 лет, — пояснил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. — Многие позиции уже не отражают реальность. С 2026 года будет обновлённый список».

Для Хабаровского края это особенно актуально: регион активно развивает IT‑сектор, промышленное производство и сферу услуг. Новый классификатор поможет:

работодателям — грамотно оформлять вакансии и трудовые договоры;

соискателям — подтверждать квалификацию по актуальным стандартам;

властям — планировать образовательные программы под реальные потребности экономики.