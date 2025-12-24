2026 год изменит рынок труда в Хабаровском крае

С 1 января 2026 года в России начнёт действовать новый общероссийский классификатор профессий. Это значит, что уже через год на рынке труда Хабаровского края официально появятся специальности, которых раньше не было в официальных документах, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Росстандарта.