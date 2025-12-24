2026 год изменит рынок труда в Хабаровском крае

С 1 января 2026 года в России начнёт действовать новый общероссийский классификатор профессий. Это значит, что уже через год на рынке труда Хабаровского края официально появятся специальности, которых раньше не было в официальных документах, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Росстандарта.
Документ разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и призван отразить реальные изменения в экономике за последние десятилетия. Ведь действующий классификатор, принятый ещё в 1994 году, давно не соответствует современным реалиям — последние правки в него вносили 12 лет назад.
В новом перечне — тысячи актуальных специальностей, многие из которых уже востребованы в регионе, но пока не имеют официального статуса. Теперь они получат законное место в кадровой документации. Среди них:
SMM‑менеджер и копирайтер — специалисты по цифровому контенту;
инженер по 3D‑печати — востребованный в промышленном производстве;
специалист по искусственному интеллекту — ключевая фигура в IT‑секторе;
спа‑менеджер и коуч — представители сферы услуг;
ландшафтный дизайнер и лейаут‑артист — профессионалы креативных индустрий.
Всего классификатор включает:
5 597 профессий рабочих;
4 338 должностей служащих.
Новый документ — не просто список названий. Он станет основой для:
точного статистического учёта кадров в регионе;
планирования программ переподготовки и обучения;
корректного начисления пенсий и льгот (особенно для работников вредных производств);
регулирования трудовых отношений между работодателями и сотрудниками;
привлечения специалистов из других регионов (теперь профессии будут однозначно идентифицироваться по всей стране).
«Действующему перечню профессий около 30 лет, — пояснил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. — Многие позиции уже не отражают реальность. С 2026 года будет обновлённый список».
Для Хабаровского края это особенно актуально: регион активно развивает IT‑сектор, промышленное производство и сферу услуг. Новый классификатор поможет:
работодателям — грамотно оформлять вакансии и трудовые договоры;
соискателям — подтверждать квалификацию по актуальным стандартам;
властям — планировать образовательные программы под реальные потребности экономики.