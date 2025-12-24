Врач рассказал, как обильный приём пищи может спровоцировать сердечный приступ

Врач отметил, что при сильных переживаниях и чрезмерной физической активности сердце начинает биться чаще. Из-за этого ухудшается питание миокарда — сердечной мышцы, которой в такие моменты не хватает кислорода. Сердце получает кровь в фазе расслабления, а при учащённом ритме эта фаза сокращается, что и вызывает боли за грудиной. При этом слишком редкий пульс тоже опасен: он может привести к слабости, головокружению и даже потере сознания.