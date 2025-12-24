Ричмонд
Врач рассказал, как обильный приём пищи может спровоцировать сердечный приступ

Плотный обед способен нагрузить сердце не меньше, чем стресс или тяжёлая физическая работа. Об этом в беседе с Life.ru предупредил кандидат медицинских наук Фёдор Евдокимов, объяснив, почему именно обильная еда иногда становится пусковым механизмом сердечного приступа.

Источник: Life.ru

Врач отметил, что при сильных переживаниях и чрезмерной физической активности сердце начинает биться чаще. Из-за этого ухудшается питание миокарда — сердечной мышцы, которой в такие моменты не хватает кислорода. Сердце получает кровь в фазе расслабления, а при учащённом ритме эта фаза сокращается, что и вызывает боли за грудиной. При этом слишком редкий пульс тоже опасен: он может привести к слабости, головокружению и даже потере сознания.

Совершенно иначе ситуация развивается после обильного приёма пищи. По словам Евдокимова, организм перераспределяет кровь в пользу желудочно-кишечного тракта — туда уходит значительная часть объёма, необходимая для переваривания еды и усвоения питательных веществ. В результате другим органам, включая сердце, крови временно достаётся меньше.

Чем сытнее поел человек, тем больше крови устремляется к кишечнику, уменьшая ту часть, которая продолжает обеспечивать кислородом сердце.

Фёдор Евдокимов.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России.

Именно этим врач объяснил знакомое многим состояние, когда после плотного обеда резко хочется лечь и уснуть. Это не проявление лени, а нормальная физиологическая реакция организма. Однако при наличии сердечно-сосудистых проблем такое перераспределение кровотока может стать критичным и спровоцировать приступ.

«В этой ситуации уменьшается кровоток в сосудах сердца, что и может привести к сердечному приступу», — подчеркнул Евдокимов.

Ранее диетолог Минздрава назвала правила безопасного праздничного меню. Специалист посоветовала отдать предпочтение лёгким блюдам, чтобы не перегружать желудок. Канапе, салаты из овощей и морепродукты помогут сохранять бодрость и радость от праздника.

