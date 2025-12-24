В Перми в 2025 году благоустроили природные зоны и открыли новые экомаршруты

В этом году завершили благоустройство долины реки Данилихи. Здесь создали три ландшафтных парка — «Парк Каменских», парк на улице Подгорной и Серебрянский парк. На этих территориях появились пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, смотровые зоны и места для выгула собак. В Серебрянском парке в конце октября обустроили дорожку из гранитного отсева длиной около 1,5 километра вдоль железной дороги. Также в долине Данилихи высадили более двух тысяч деревьев и кустарников и сделали пять дождевых садов.