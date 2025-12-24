В Перми в 2025 году благоустроили природные зоны и открыли новые экомаршруты

В 2025 году в Перми продолжилось развитие природных территорий. В городе появились новые места для отдыха и прогулок, а также экологические маршруты. Работы прошли в долинах рек Данилихи и Егошихи, а также в Черняевском лесу.
В этом году завершили благоустройство долины реки Данилихи. Здесь создали три ландшафтных парка — «Парк Каменских», парк на улице Подгорной и Серебрянский парк. На этих территориях появились пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, смотровые зоны и места для выгула собак. В Серебрянском парке в конце октября обустроили дорожку из гранитного отсева длиной около 1,5 километра вдоль железной дороги. Также в долине Данилихи высадили более двух тысяч деревьев и кустарников и сделали пять дождевых садов.
Работы продолжились и в долине реки Егошихи. В парке «Городские горки» открыли современную детскую площадку, в парке «Зеленка» — площадку для выгула собак.
Территории дооснастили лавочками, урнами, качелями, навигацией и входными группами. Здесь также появились пять дождевых садов с влаголюбивыми растениями. Всего в долине Егошихи обустроено пять парков: «Разгуляй», «Пермский период», «Городские горки», «Парк Жунёва» и «Зелёнка».
Все маршруты в долинах Данилихи и Егошихи освещены, регулярно обслуживаются и патрулируются. Для безопасности установлены камеры видеонаблюдения. Продуманная сеть троп позволяет снизить нагрузку на природную среду.
Кроме того, в 2025 году завершилось благоустройство участка Черняевского леса за ДКЖ. Здесь обновили спортивные и детские площадки, открыли комнату матери и ребёнка и лесную библиотеку. Также в городских лесах появились новые площадки для выгула собак.