В Ермаковском округе открылся третий за год фельдшерско-акушерский пункт

Село Нижнеусинское расположено в 207 километрах от окружного центра, и теперь его жители смогут пройти диспансеризацию и вакцинацию, получить плановую и неотложную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома. ФАП будет обслуживать 248 человек, в том числе 84 ребенка.