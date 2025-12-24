Ричмонд
В Ермаковском округе открылся третий за год фельдшерско-акушерский пункт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Современный модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Нижнеусинском Ермаковского муниципального округа.

Источник: Минздрав Красноярского края

Объект построили по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На приобретение, монтаж, благоустройство ФАПа и оснащение медицинским оборудованием из федерального и краевого бюджетов было выделено около 9 миллионов рублей.

Село Нижнеусинское расположено в 207 километрах от окружного центра, и теперь его жители смогут пройти диспансеризацию и вакцинацию, получить плановую и неотложную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома. ФАП будет обслуживать 248 человек, в том числе 84 ребенка.

Старый ФАП размещался в приспособленном помещении, построенном более 70 лет назад. В новом здании предусмотрены кабинеты для приема, прививок и процедур, есть зона ожидания. Для маломобильных пациентов оборудован пандус, отмечает пресс-служба краевого минздрава.

В этом году благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Ермаковском муниципальном округе открылись ФАПы в селах Новополтавка и Салба. Всего в 2025 году в крае построено 37 новых фельдшерско-акушерских пунктов.