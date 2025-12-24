Ричмонд
Эксперт Раевский объяснил, как готовиться к блокировке WhatsApp

Как готовиться к блокировке WhatsApp, надо ли скачивать контакты и уведомлять их о переходе в другой мессенджер, рассказал эксперт Раевский.

Источник: Аргументы и факты

Нарушения российского законодательства со стороны мессенджера WhatsApp* могут привести к его полной блокировке в ближайшее время. В беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский ответил на вопрос о том, как подготовиться к тому, что это приложение станет недоступно.

«По сути, у WhatsApp* просто перестанет работать функция мессенджера. Скачивать информацию, наверное, не имеет смысла. Сам мессенджер останется, из него, по идее, ничего пропасть не должно, все, что там было, должно сохраниться: все, что отправляли, история переписки», — объяснил эксперт.

Раевский отметил, что, как правило, контакты сохранены в телефоне и мессенджер просто имеет к ним доступ, поэтому с его блокировкой телефонной книге ничего не грозит.

«Все равно остаётся телефонная связь, остаются какие-то ещё каналы связи. Наверное, есть смысл предупредить о переходе в другой мессенджер тех, с кем мы общаемся более менее регулярно, а большую спам-рассылку всем контактам делать не стоит. Если вам захотят отправить сообщение, то вариант из работающих мессенджеров найдут», -добавил он.

Ранее Раевский предупредил о том, что вопрос о полной блокировке WhatsApp* может решиться уже в ближайшее время.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.