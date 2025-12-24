ВС: суды нарушили права Лурье, отобрав квартиру Долиной без компенсации

«Суд приходит к выводу, что при рассмотрении судами нижестоящих инстанций были существенно нарушены нормы материального права в отношении Лурье. В силу положений статьи Гражданского кодекса РФ является недопустимым, даже при наличии всех условий, позволяющих истцу оспорить сделку как совершенную под влиянием существенного заблуждения, неприменение судом двусторонней реституции (если стороны успели осуществить взаимные предоставления), поскольку суд вправе не применять последствия недействительности сделки лишь в строго определенных законом случаях, к которым удовлетворение иска в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации не относится. Изложенное было неправомерно проигнорировано судами при разрешении исковых требований Долиной Л. А.», — сказано в тексте документа.