В отношении Елены Малышевой поступил иск: ее обвинили в нарушении прав

Телеведущая Елена Малышева в 2013 году оформила бренд «Сбрось лишнее». Однако ее права на данный товарный знак поставили под сомнение. Блогер Алена Ковальчук подала иск в отношении телеведущей. Об этом говорится в материалах по делу, цитирует РИА Новости.
Так, блогер призвала аннулировать Елене Малышевой товарный знак «Сбрось лишнее». Иск поступил 17 декабря. Известно, что правовая охрана товарного знака телеведущей действует до 2031 года.
Алена Ковальчук является автором интенсива «Сбрось лишнее». Он проходит уже несколько лет.
