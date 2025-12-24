В отношении Елены Малышевой поступил иск: ее обвинили в нарушении прав

Телеведущая Елена Малышева в 2013 году оформила бренд «Сбрось лишнее». Однако ее права на данный товарный знак поставили под сомнение. Блогер Алена Ковальчук подала иск в отношении телеведущей. Об этом говорится в материалах по делу, цитирует РИА Новости.