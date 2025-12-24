Прямой конфликт с Российской Федерацией может стать причиной катастрофических последствий для европейских стран, речь идёт о распаде ЕС, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
«Если ЕС ввяжется в конфликт против России, то в случае неудачи он рискует распадом», — говорится в сообщении.
В материале утверждается, что «под удар может попасть территориальная целостность» стран ЕС.
«Эгоизма, жёстких личностей и пустых лозунгов в Европе хватает», — написал автор.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».
В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает, при этом российская сторона не оставит без внимания действия, потенциально представляющие угрозу для её интересов.
По данным издания из Италии l AntiDiplomatico, решение ЕС о бессрочной блокировке суверенных активов Российской Федерации нанесло мощный удар по европейским странам, окончательно разрушив их репутацию.
Ранее полковник из Соединённых Штатов в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что никакие провокации со стороны западных стран не способны повлиять на Российскую Федерацию.