В Новосибирске с 24 декабря выросла стоимость проезда в общественном транспорте

С 24 декабря в Новосибирске начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Решение о повышении стоимости поездок приняла мэрия города.
Теперь одна поездка в метро обойдётся пассажирам в 48 рублей. В автобусах, трамваях и троллейбусах цена билета выросла до 45 рублей. До этого проезд в муниципальном транспорте стоил 40 рублей.
В администрации Новосибирска пояснили, что пересмотр тарифов связан с увеличением затрат на содержание транспорта, его обслуживание и работу инфраструктуры.