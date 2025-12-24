В Госдуме предложили усилить контроль за продажей пиротехники

«Перед Новым годом фейерверки, хлопушки, петарды, бенгальские огни традиционно разлетаются, как “горячие пирожки”. Люди берут их оптом, в розницу, а потом локти кусают, слёзы льют. Из-за некачественной пиротехники и неумелого обращения с фейерверками они получают травмы и ожоги. Всплеск травматизма происходит каждые новогодние праздники, но людей это ничему не учит», — считает политик.