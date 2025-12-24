Ричмонд
В Госдуме предложили усилить контроль за продажей пиротехники

РИА Новости: Миронов призвал усилить контроль за продажей пиротехники.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить контроль за продажей пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники.

Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу поручить уполномоченным органам исполнительной власти организовать и провести в предновогодний и новогодний период комплексные проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной продажи пиротехнических изделий, а также на недопущение реализации пиротехнической продукции несовершеннолетним», — сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что предлагается организовать межведомственный контроль, тщательнее проверять маркировку и условия хранения, выявлять и пресекать нелегальный оборот пиротехники в новогодние праздники.

«Перед Новым годом фейерверки, хлопушки, петарды, бенгальские огни традиционно разлетаются, как “горячие пирожки”. Люди берут их оптом, в розницу, а потом локти кусают, слёзы льют. Из-за некачественной пиротехники и неумелого обращения с фейерверками они получают травмы и ожоги. Всплеск травматизма происходит каждые новогодние праздники, но людей это ничему не учит», — считает политик.

По его словам, продают пиротехнику везде: в торговых сетях, интернет-магазинах, маркетплейсах, специализированных магазинах. «Некоторые “особо одаренные” дельцы, невзирая на штрафы, пытаются приторговывать прямо на улице. Зачастую без сертификатов соответствия, без инструкции на русском языке, и что случись, никаких концов после праздников не найдешь», — считает Миронов.

Лидер партии добавил, что бывают случаи продажи фейерверков детям, что по закону запрещено.

«Нужны комплексные проверки, выявление нарушителей. Конечная цель — предотвращение пожаров и защита здоровья граждан», — заключил он.

