Итоги конкурса «Лидер Пермского края»: госнаграды получили пермские врачи, ученые и деятели культуры

Махонин наградил финалистов конкурса «Лидер Пермского края».
В Перми состоялась торжественная церемония награждения победителей и финалистов регионального конкурса «Лидер Пермского края». На итоговом мероприятии чествовали лучших представителей региона в 16 различных номинациях. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Провели итоговое мероприятие, куда пригласили победителей и финалистов конкурса “Лидер Пермского края”. За год наградили лучших в 16 номинациях. С каждым годом конкурс объединяет все больше единомышленников, которым небезразличен родной край. Вручил заслуженные награды нашим землякам, которые посвятили многие годы развитию Прикамья и помощи людям», — написал Махонин в своем telegarm-канале.
В числе награжденных оказались руководители предприятий, деятели науки, медицины, культуры и общественники. Высоких государственных наград удостоились генеральный директор Пермской научно-производственной приборостроительной компании Алексей Андреев (Орден Александра Невского), профессор ПГУ Татьяна Шешукова (медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени), заведующий отделением онкодиспансера Илья Катков (звание «Заслуженный врач РФ»).
Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получила художественный руководитель ансамбля «Солнечная радуга» Пермского политеха Любовь Николаева, «Заслуженный артист Российской Федерации» — актриса Пермского ТЮЗа Татьяна Гладнева. Благодарностью Президента России отмечены президент организации «Счастье жить» Анастасия Гилева и балетмейстер-постановщик Пермского губернского оркестра Яна Гуничева. Отдельным знаком отличия «Почетный житель Пермского края» награжден председатель организации «Ветераны Пермских моторов» Рашид Дзунза.
