Итоги конкурса «Лидер Пермского края»: госнаграды получили пермские врачи, ученые и деятели культуры

«Провели итоговое мероприятие, куда пригласили победителей и финалистов конкурса “Лидер Пермского края”. За год наградили лучших в 16 номинациях. С каждым годом конкурс объединяет все больше единомышленников, которым небезразличен родной край. Вручил заслуженные награды нашим землякам, которые посвятили многие годы развитию Прикамья и помощи людям», — написал Махонин в своем telegarm-канале.