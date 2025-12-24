Госавтоинспекторы помогли водителю вытащить застрявший в канаве Land Cruiser в Иркутске

IrkutskMedia, 24 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь водителю, чей автомобиль застрял в снегу в Иркутске. При патрулировании дорог экипаж ДПС заметил внедорожник Toyota Land Cruiser, который съехал в придорожную канаву. Полицейские остановились, чтобы помочь автомобилисту, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
Как рассказал водитель, при попытке выехать на дорогу он не заметил водоотводную канаву, где и застрял. Эвакуатору не удалось извлечь автомобиль из канавы, поскольку это могло нанести повреждения транспортному средству.
Полицейские самостоятельно расчистили снег вокруг машины, используя подручные средства, чтобы владелец мог продолжить движение. Благодаря госавтоинспекторам через некоторое время внедорожник удалось вытащить на дорогу, и водитель смог продолжить путь.
«Ребята здорово помогли, около двух часов занимались машиной. Все помогали. Огромное спасибо!» — поблагодарил автомобилист.
Ранее агентство сообщало, что водитель большегруза, застрявший в кювете на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области, смог продолжить путь благодаря помощи инспекторов ДПС. Полицейские оперативно прибыли на место, организовали подъезд техники и вернули автомобиль на дорогу.