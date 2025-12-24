Верховный суд признал существенные нарушения в деле Долиной: пострадали права Лурье

Согласно Гражданскому кодексу РФ, суды нарушили права покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной. Инстанции отобрали недвижимость у Полины Лурье безо всякой компенсации. На это обратил внимание Верховный суд. Текст решения инстанции приводит ТАСС.
Верховный суд заявил, что нижестоящие суды «существенно нарушили» нормы материального права в отношении Полины Лурье. Инстанции проигнорировали требования Гражданского кодекса при рассмотрении исков Ларисы Долиной.
«В силу положений статьи Гражданского кодекса РФ является недопустимым, даже при наличии всех условий, позволяющих истцу оспорить сделку как совершенную под влиянием существенного заблуждения, неприменение судом двусторонней реституции, поскольку суд вправе не применять последствия недействительности сделки лишь в строго определенных законом случаях, к которым удовлетворение иска в соответствии с положениями ГК РФ не относится», — говорится в решении.
Между тем Лариса Долина возвращается на телевидение. Она выступит на главных новогодних музыкальных программах на Первом канале и «России».