Кома объекта 3I/ATLAS: ученые шокированы новым открытием о комете-НЛО

В сети обсуждается сообщение о том, что на новых снимках 3I/ATLAS заметили пять физических структур вокруг этого объекта. Эту информацию оценил астроном Еленин.

Источник: Аргументы и факты

На новых фотографиях межзвездного объекта 3I/ATLAS астрофизики заметили пять физических структур в коме вокруг кометы-НЛО. Эту информацию оценил в разговоре с aif.ru астроном, первоткрыватель кометы C/2010 X1 и нескольких астероидов, сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша РАН Леонид Еленин.

«Это уже к психотерапевтам», — сказал он.

Сообщение о пяти физических структурах вокруг 3I/ATLAS опубликовано на странице в соцсети, которую ведет «первый человек, раскрывший, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный».

«Пять идеальных пылевых колец, вращающихся на расстоянии 150 000 км вокруг ядра», — сообщил автор публикации, отметив, что никогда ранее не видел у комет отдельных оболочек, по его словам, это — «безумие».

Ранее американский геолог Стефан Бернс заявил о зафиксированном аномальном сигнале Земле от межзвёздного объекта 3I/ATLAS, когда тот приблизился к нашей планете 19 декабря.