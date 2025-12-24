Ричмонд
Супруги Филоновы из Зеленогорска отметили 50-летний юбилей со дня свадьбы

В Зеленогорском ЗАГСе прошла золотая свадьба.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Петрович и Лариса Фёдоровна Филоновы отметили 50-летний юбилей семейной жизни. Будущие супруги познакомились в студенчестве на субботнике, одногруппники сфотографировали их и в шутку назвали «женихом и невестой». 27 ноября 1975 года молодые люди поженились. После университета их направили в Зеленогорск, где они работали на предприятиях. Сергей Петрович трудился главным инженером, Лариса Фёдоровна занималась конструкторскими проектами. Также пара любит свой огород и природу.

Супруги подарили жизнь двум дочерям, а сейчас у них уже две внучки. Свой секрет счастья пара рассказала сотрудникам ЗАГСа: «Все можно пережить в этой жизни, пока есть для чего жить, кого любить, о ком заботиться и кому верить».