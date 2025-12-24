Пенсионерам назвали способы увеличить размер пенсии

Одной из наиболее распространённых надбавок является доплата за нетрудоспособных иждивенцев, сообщает ИА DEITA.RU.
Повышение фиксированной выплаты предоставляется пенсионерам, у которых есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи: дети до 18 лет или студенты очной формы обучения до 23 лет, пишут «Известия».
Также надбавка может быть назначена за братьев, сестер, внуков и правнуков, если у них отсутствуют трудоспособные родители, а также за родителей или супругов с инвалидностью, а также за пожилых дедушек и бабушек, достигших установленного возраста, при условии отсутствия обязанных содержать их по закону лиц.
Размер повышения за одного иждивенца составляет треть от фиксированной части пенсии, но оформлять такие выплаты можно не более чем за трёх иждивенцев. В 2026 году доплата за одного иждивенца составит 3195 рублей; за двоих — 6390 рублей; за троих — 9585 рублей. Эти суммы могут увеличиваться с учётом северного коэффициента.
Для получения повышения пенсионеру нужно обратиться в Социальный фонд и подтвердить наличие иждивенцев с помощью соответствующих документов: свидетельств о рождении, справок из учебных заведений, документов об инвалидности или недееспособности.
Дополнительно установлены надбавки для пенсионеров старше 80 лет и обладателей первой группы инвалидности. В этих случаях фиксированная выплата автоматически удваивается. Пенсионеры также могут получать компенсационную выплату при уходе за другим пенсионером.
Есть также надбавки за длительный стаж в сельском хозяйстве и за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним зонах. Также предусмотрена федеральная или региональная социальная доплата, которая увеличивает общий доход пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе проживания.