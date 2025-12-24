Пенсионерам назвали способы увеличить размер пенсии

Также надбавка может быть назначена за братьев, сестер, внуков и правнуков, если у них отсутствуют трудоспособные родители, а также за родителей или супругов с инвалидностью, а также за пожилых дедушек и бабушек, достигших установленного возраста, при условии отсутствия обязанных содержать их по закону лиц.