Красноярский ХК «Сокол» на выезде уступил ЦСК ВВС

ЦСК ВВС обыграл красноярский «Сокол» в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

23 декабря красноярский «Сокол» на выезде уступил ЦСК ВВС. Матч Всероссийской хоккейной лиги состоялся в Самаре и завершился со счетом 1:3.

Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Кирилл Казаков. Таким образом, после 36 игр сибиряки располагаются на 14 месте в турнирной таблице.

— Я считаю, хорошая быстрая игра, у нас были хорошие моменты, чтобы не один гол забить, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».

Красноярцы завершат выезд матчем в Казани против «Барса» 25 декабря.