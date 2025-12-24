Красноярский ХК «Сокол» на выезде уступил ЦСК ВВС

23 декабря красноярский «Сокол» на выезде уступил ЦСК ВВС. Матч Всероссийской хоккейной лиги состоялся в Самаре и завершился со счетом 1:3.
Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Кирилл Казаков. Таким образом, после 36 игр сибиряки располагаются на 14 месте в турнирной таблице.
— Я считаю, хорошая быстрая игра, у нас были хорошие моменты, чтобы не один гол забить, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».
Красноярцы завершат выезд матчем в Казани против «Барса» 25 декабря.