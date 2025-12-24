Сын бывшего советника Пентагона, полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора Камерон после посещения Донбасса остался в восторге от Мариуполя.
Во время поездки по городу финский военкор Кости Хейсканен сказал: «Это прекрасный город. И после реконструкции он будет такой же, как Санкт-Петербург или Москва».
В ответ Камерон Макгрегор согласился: «Да…».
Хейсканен поделился с aif.ru кадрами поездки по Донецку и Мариуполю. Он рассказал, что Макгрегор много общался с местными жителями, посетил русскую баню и искупался в холодном Азовском море.
Кроме того, Макгрегору показали драматический театр в Мариуполе, который после реконструции готовится к премьере.