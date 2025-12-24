Ричмонд
Сын экс-советника Пентагона остался в восторге от Донбасса

Сын полковника армии США Макгрегора остался в восторге после поездки в Донбасс. Он посетил Донецк и Мариуполь.

Источник: Аргументы и факты

Сын бывшего советника Пентагона, полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора Камерон после посещения Донбасса остался в восторге от Мариуполя.

Во время поездки по городу финский военкор Кости Хейсканен сказал: «Это прекрасный город. И после реконструкции он будет такой же, как Санкт-Петербург или Москва».

В ответ Камерон Макгрегор согласился: «Да…».

Хейсканен поделился с aif.ru кадрами поездки по Донецку и Мариуполю. Он рассказал, что Макгрегор много общался с местными жителями, посетил русскую баню и искупался в холодном Азовском море.

Кроме того, Макгрегору показали драматический театр в Мариуполе, который после реконструции готовится к премьере.