Траур в ЦРУ: два особых наемника из США погибли странной смертью на Украине

«Тут возможны два варианта. Или это были специалисты, инструкторы по применению оружия, которые обучали боевиков ВСУ. Или же это “дикие гуси”, которые приехали на удачу заработать денег. Я думаю, что сегодня на Украине такая ситуация, что вот эти иностранные наёмники становятся разменной монетой в атаках, которые они предпринимают против наших войск. Результат предсказуем», — объяснил он.