В США подтвердили смерть двух американских наемников ВСУ, которых российские военные ликвидировали в начале декабря. Чем занимались в зоне СВО граждане США Тай Уингейт Джонс и Брайан Закерл, рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Тут возможны два варианта. Или это были специалисты, инструкторы по применению оружия, которые обучали боевиков ВСУ. Или же это “дикие гуси”, которые приехали на удачу заработать денег. Я думаю, что сегодня на Украине такая ситуация, что вот эти иностранные наёмники становятся разменной монетой в атаках, которые они предпринимают против наших войск. Результат предсказуем», — объяснил он.
Как следует из сообщений в соцсетях семей погибших американцев, Джонс и Закерл служили в составе международных сил под командованием Главного управления разведки (ГУР) Украины.
Примечательно, что отец Закерла ранее служил в корпусе морской пехоты США, а позже работал в Центральном разведывательном управлении. Сам Закерл-младший, также служил в американской армии. Он был инструктором и занимался подготовкой украинских военнослужащих, а некоторое время назад отправился на Украину в качестве наемника.
Как сообщили источники в силовых структурах, Джонс и Закерл были ликвидированы в составе спецгруппы иностранного легиона ГУР МОУ. Вместе с ними были уничтожены двое украинцев: Тарас Балук и Максим Самсонов.
Как стало известно, 3 декабря наемники и боевики ВСУ ехали на бронетранспортере, когда его атаковал российский FPV-дрон.
По данным издания The New York Times, в ВСУ могут служить «несколько тысяч» граждан США. С начала СВО погибли как минимум 92 американца, вступивших в ВСУ.
В начале декабря Великобритания впервые признала гибель своего военнослужащего на территории Украины. Им оказался 28-летний младший капрал элитного Парашютно-десантного полка Джордж Хули. По словам Героя России, генерал-майора в отставке Сергея Липового, Лондон лукавит.
«По разным данным, где-то от 20 до 40 британцев уже погибло и было отправлено под различными предлогами на родину… В Британии объявили, что все они скончались от инфаркта, неожиданной болезни, дорожно-транспортных происшествий и других коллизий жизни, которые якобы могли произойти с британскими военными», — уточнил он.
На взятой под контроль территории Димитрова и в освобожденном Красноармейске, как сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин, находят тела боевиков в военной форме образца НАТО. Он отметил, что это могут быть и иностранные специалисты, возможно, кадровые, и наемники, и бойцы ВСУ. Поскольку документов при них чаще всего нет, то их личности устанавливаются по косвенным признакам.