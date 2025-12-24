Ричмонд
Хаос в Эстонии из-за слухов об отмене «советских блюд»: жители охотятся за зеленым горошком

Postimees: эстонцы стали скупать горошек и майонез после слухов о запрете оливье.

Источник: Комсомольская правда

Эстонцам заявили о возможном введении запрета на «советские блюда». Власти якобы хотят «отменить», в том числе, салат оливье. В связи с этим жители массово скупают зеленый горошек и майонез. Так сообщает издание Postimees.

В статье утверждается, что местные депутаты намерены ввести штрафы за приготовление «советских блюд». Так правительство планирует избавиться от наследия СССР.

Позже эту информацию опровергли. Однако эстонцы по-прежнему опасаются «отмены». В ряде магазинов фиксируется повышенный спрос на ингредиенты для салата оливье.

Ранее стало известно об еще одном инциденте. В Эстонии таможенники запретили россиянину пересечь границу с РФ из-за слишком дорогих кроссовок. В ходе досмотра его автомобиля была найдена пара обуви Brunello Cucinelli.