В Омске собираются снести аварийный дом, у собственников изымают квартиры

В канун Нового года власти готовят к сносу двухэтажный жилой дом. Постановление об этом, подписанное и.о. мэра Евгением Романиным, опубликовано на сайте горадминистрации.
Речь идет о доме по адресу улица 10 лет Октября, 178, к. 1. Как сказано в постановлении, земельный участок под домом и квартиры в нем будут изъяты у собственников для муниципальных нужд. Видом разрешенного использования данного земельного участка является малоэтажная жилая застройка.
В доме 8 квартир. В течение 10 дней жильцы должны получить соответствующие уведомления. Сроки и порядок предоставления людям другого жилья, а также планируемый срок сноса дома в постановлении не указаны.
Решением межведомственной комиссии данное здание было признано аварийным еще в 2017 году.
