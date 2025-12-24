В Омске собираются снести аварийный дом, у собственников изымают квартиры

Речь идет о доме по адресу улица 10 лет Октября, 178, к. 1. Как сказано в постановлении, земельный участок под домом и квартиры в нем будут изъяты у собственников для муниципальных нужд. Видом разрешенного использования данного земельного участка является малоэтажная жилая застройка.