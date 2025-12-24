Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса: что известно о многомиллиардных активах

Суд в Москве арестовал счета Чубайса и экс-менеджеров «Роснано» на 11 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «Роснано» ввел обеспечительный арест на денежные средства и имущество бывших руководителей компании. Среди них — экс-глава Анатолий Чубайс и экс-министр экономики Яков Уринсон. Общая стоимость средств и имущества превышает 11 млрд рублей.

Как уточняется, обеспечительный арест наложили из-за того, что ответчики пребывают за рубежом.

Аресту подверглись не только основные фигуранты, но и остальные ответчики. Так, у Уринсона заморожено свыше 8 млрд рублей, а у исполнительного директора Бориса Подольского — порядка 6 млрд. Всего в деле фигурируют 13 человек, и счета каждого из них по решению суда теперь недоступны.

«Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества в виде ареста на денежные средства ответчика Чубайса Анатолия Борисовича в пределах заявленных исковых требований в размере 11 896 910 244 рубля 90 копеек», — следует из судебных документов, копии которых есть у ТАСС.

При этом защита Чубайса — адвокат Павел Хлюстов — воздержался от комментариев.

Так, корпорация «Роснано» 12 декабря потребовала через суд взыскать 11,9 млрд рублей с бывших топ-менеджеров в качестве возмещения ущерба, понесенного в рамках проекта Crocus по организации российского производства магниторезистивной оперативной памяти.

При этом корпорация уже второй раз судится с экс-руководством. В новом иске она намерена взыскать с восьми ответчиков, включая Чубайса, Удальцова и Киселева, общую сумму убытков в размере почти 3,9 млрд рублей и более 20 млн долларов.

Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать произошедшее, так как событие было связано с судебными разбирательствами.

Накануне стало известно, что экс-руководитель «Росатома» Геннадий Сахаров, осужденный на 12 лет, был арестован по второму делу о взятке.

До этого глава муниципального образования Крымск Янис Будагов был задержан правоохранительными органами по подозрению в земельных махинациях, выгодных бизнесмену Сергею Лесю.

Немногим ранее суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» Андрея Горбенко по обвинению в мошенничестве при поставках оборудования для оборонных предприятий.

Узнать больше по теме
Анатолий Чубайс: биография знаменитого реформатора и его судьба в 2024 году
Анатолий Чубайс прославился организаторскими способности и жесткими методами администрирования. За годы деятельности он успел побыть политиком и топ-менеджером крупнейших предприятий страны, а также провел множество важных реформ и оставил след в истории России. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше