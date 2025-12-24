Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса: что известно о многомиллиардных активах

Аресту подверглись не только основные фигуранты, но и остальные ответчики. Так, у Уринсона заморожено свыше 8 млрд рублей, а у исполнительного директора Бориса Подольского — порядка 6 млрд. Всего в деле фигурируют 13 человек, и счета каждого из них по решению суда теперь недоступны.