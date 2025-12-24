Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса: что известно о многомиллиардных активах

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «Роснано» ввел обеспечительный арест на денежные средства и имущество бывших руководителей компании. Среди них — экс-глава Анатолий Чубайс и экс-министр экономики Яков Уринсон. Общая стоимость средств и имущества превышает 11 млрд рублей.
Как уточняется, обеспечительный арест наложили из-за того, что ответчики пребывают за рубежом.
Аресту подверглись не только основные фигуранты, но и остальные ответчики. Так, у Уринсона заморожено свыше 8 млрд рублей, а у исполнительного директора Бориса Подольского — порядка 6 млрд. Всего в деле фигурируют 13 человек, и счета каждого из них по решению суда теперь недоступны.
«Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества в виде ареста на денежные средства ответчика Чубайса Анатолия Борисовича в пределах заявленных исковых требований в размере 11 896 910 244 рубля 90 копеек», — следует из судебных документов, копии которых есть у ТАСС.
При этом защита Чубайса — адвокат Павел Хлюстов — воздержался от комментариев.
Так, корпорация «Роснано» 12 декабря потребовала через суд взыскать 11,9 млрд рублей с бывших топ-менеджеров в качестве возмещения ущерба, понесенного в рамках проекта Crocus по организации российского производства магниторезистивной оперативной памяти.
При этом корпорация уже второй раз судится с экс-руководством. В новом иске она намерена взыскать с восьми ответчиков, включая Чубайса, Удальцова и Киселева, общую сумму убытков в размере почти 3,9 млрд рублей и более 20 млн долларов.
Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать произошедшее, так как событие было связано с судебными разбирательствами.
Накануне стало известно, что экс-руководитель «Росатома» Геннадий Сахаров, осужденный на 12 лет, был арестован по второму делу о взятке.
До этого глава муниципального образования Крымск Янис Будагов был задержан правоохранительными органами по подозрению в земельных махинациях, выгодных бизнесмену Сергею Лесю.
Немногим ранее суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» Андрея Горбенко по обвинению в мошенничестве при поставках оборудования для оборонных предприятий.