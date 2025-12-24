Reuters: нефтяной танкер Kelly вернулся с грузом в Венесуэлу

Нефтяной танкер Kelly, вышедший из Венесуэлы на предыдущей неделе, вернулся с грузом, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников.
«Огромный нефтяной танкер Kelly под флагом Панамы, который вышел из Венесуэлы с нефтью на прошлой неделе, вернулся в венесуэльские воды на фоне перехвата американцами всё большего количества танкеров», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что нефтетанкер Kelly, как и захваченный военными США танкер Centuries, отходил в сопровождении военно-морского флота Венесуэлы. В настоящее время Kelly находится около порта Амуай в водах Венесуэлы.
Напомним, постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что РФ решительно осуждает захват танкеров у венесуэльского берегов, а также введённую Соединёнными Штатами морскую блокаду республики. По его словам, США незаконно ликвидируют гражданские суда в Карибском море. Небензя отметил, что борьба с наркотическими веществами и терроризмом является предлогом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о продвижении в Венесуэле закона о противодействии пиратству.
Ранее сообщалось, что военные США перехватили третий нефтяной танкер около Венесуэлы. По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, американская сторона оставит себе захваченные у берегов Венесуэлы нефтетанкеры.