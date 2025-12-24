Глава ПНЕ Ливии: начальник Генштаба с делегацией погибли при крушении самолёта

Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и сопровождающие его лица погибли в результате крушения самолета, который пропал с радаров вскоре после вылета из Анкары. Об этом заявил Абдельхамид Дбейба, глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
«Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», — говорится в заявлении высокопоставленного чиновника.
Ранее сообщалось, что в Турции частный самолет пропал с экранов радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога. СМИ отмечали, что на борту самолета был начальник генштаба ливийской армии корпусной генерал Мухаммед Али аль-Хаддад. При этом воздушная гавань закрыта для сообщения самолетами.
Позже информация о гибели Мухаммеда Али аль-Хаддада подтвердилась. Вместе с тем, появились подробности произошедшего. Оказалось, что причиной крушения стал сбой электросистемы. Согласно версии журналистов, самолета Falcon 50 была неисправна система электроснабжения. Из-за перебоев экипаж был вынужден запросить экстренную посадку. Борт намеревался сесть почти сразу после взлета.
Спасатели нашли обломки воздушного судна, а в сети распространяются кадры с камеры наблюдения с сегодняшней датой, на которых видна яркая вспышка в небе — утверждается, что это взрыв самолета.
Последний подобный инцидент с гибелью высокопоставленных политиков в авиакатастрофе произошел 20 мая прошлого года. Тогда Президент Ирана Эбрахим Раиси и его делегация погибли при крушении вертолета. Глава государства в месте с другими официальными лицами возвращался из Азербайджана, где представители Ирана участвовали в открытии новых гидроузлы «Гудаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз (Аракс).
Позже выяснилось, что вместе с Раиси разбились министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также имам главной тебризской мечети аятолла Аль Хашем.
Спустя три дня после авиакатастрофы, в результате которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, в деле появлялось все больше загадочных и темных деталей. Пока рядовые иранцы прощались с лидером, следователи восстанавливали хронологию трагедии и даже не исключали вариант совершения диверсии.