Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ПНЕ Ливии: начальник Генштаба с делегацией погибли при крушении самолёта

Власти Ливии подтвердили гибель начальника Генштаба страны Мухаммеда аль-Хаддада.

Источник: Комсомольская правда

Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и сопровождающие его лица погибли в результате крушения самолета, который пропал с радаров вскоре после вылета из Анкары. Об этом заявил Абдельхамид Дбейба, глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.

«Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», — говорится в заявлении высокопоставленного чиновника.

Ранее сообщалось, что в Турции частный самолет пропал с экранов радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога. СМИ отмечали, что на борту самолета был начальник генштаба ливийской армии корпусной генерал Мухаммед Али аль-Хаддад. При этом воздушная гавань закрыта для сообщения самолетами.

Позже информация о гибели Мухаммеда Али аль-Хаддада подтвердилась. Вместе с тем, появились подробности произошедшего. Оказалось, что причиной крушения стал сбой электросистемы. Согласно версии журналистов, самолета Falcon 50 была неисправна система электроснабжения. Из-за перебоев экипаж был вынужден запросить экстренную посадку. Борт намеревался сесть почти сразу после взлета.

Спасатели нашли обломки воздушного судна, а в сети распространяются кадры с камеры наблюдения с сегодняшней датой, на которых видна яркая вспышка в небе — утверждается, что это взрыв самолета.

Последний подобный инцидент с гибелью высокопоставленных политиков в авиакатастрофе произошел 20 мая прошлого года. Тогда Президент Ирана Эбрахим Раиси и его делегация погибли при крушении вертолета. Глава государства в месте с другими официальными лицами возвращался из Азербайджана, где представители Ирана участвовали в открытии новых гидроузлы «Гудаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз (Аракс).

Позже выяснилось, что вместе с Раиси разбились министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также имам главной тебризской мечети аятолла Аль Хашем.

Спустя три дня после авиакатастрофы, в результате которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, в деле появлялось все больше загадочных и темных деталей. Пока рядовые иранцы прощались с лидером, следователи восстанавливали хронологию трагедии и даже не исключали вариант совершения диверсии.