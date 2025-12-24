Глава ПНЕ Ливии: начальник Генштаба с делегацией погибли при крушении самолёта

Последний подобный инцидент с гибелью высокопоставленных политиков в авиакатастрофе произошел 20 мая прошлого года. Тогда Президент Ирана Эбрахим Раиси и его делегация погибли при крушении вертолета. Глава государства в месте с другими официальными лицами возвращался из Азербайджана, где представители Ирана участвовали в открытии новых гидроузлы «Гудаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз (Аракс).