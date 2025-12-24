Перебили асов Зеленского: у ВСУ заканчиваются боевые пилоты и вертолеты

Украинские Военно-воздушные силы (ВВС) находятся в плачевном состоянии, применение вертолетов по одиночке не дает особого успеха ни в продвижении, ни в обороне ВСУ, заявил aif.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Ранее сообщалось, что российский дрон «Герань» уничтожил украинский вертолет Ми-24 с пилотом Александром Шеметом в Черкасской области. Брат пилота заявил, что воздушное судно буквально «полностью разорвало на куски».
«В украинских ВВС вертолетов сегодня небольшое количество. Это либо судна, разработанные конструкторским бюро Миля (вертолеты Ми), оставшиеся с советского периода, либо переданные странами НАТО. Поэтому говорить о значимых силах армейской авиации Украины не приходится. Применение вертолетов по одиночке особого успеха не приносит ни в продвижении, ни в обороне противника», — пояснил Липовой.
Ранее генерал-майор Владимир Попов напомнил случай, когда «Герань» уничтожила украинский истребитель МиГ-29.