Битва за трофеи батьки Махно: бойцы РФ отбили главный штаб ВСУ в Гуляйполе

«Надо понимать, что Нестор Иванович Махно — это феномен в русском мире человека, который создал и возглавил по-настоящему народную армию во время гражданской войны. Он был противником какой-либо украинской незалежности, отказался от украинского паспорта, когда ему это предлагали, и чётко считал себя русским человеком по взглядам, по мировоззрению и по причастности к цивилизации. Напомню, Махно успел получить ордена от советской власти. Но Махно насильственно украинизировали, пытались из него сделать этакого “украинского хероя” времён гражданской войны. Что касается самого музея, то это такой местечковый вариант, еще одно проявление русофобии. Было ли там что-то особенно ценное? Все, что имеет хоть какую-то потенциальную ценность, скорее всего, уже утащили. В Гуляйполе ВСУ грабили и общественные учреждения, и частные дома, владельцы которых выехали», — отметил он.